Adana'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışarak yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışarak yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Mesut S. yönetimindeki plakası belirlenemeyen motosiklet, Karacaoğlan Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde İsmail A'nın kullandığı 01 AFS 991 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Mesut S, yaralandı.
Yaralı sürücü ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın