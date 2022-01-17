İki yankesicilik zanlısından biri tutuklandı

Adana'da iki kişinin cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'da iki kişinin cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesinde K.K. (31) ve M.Ö. (73), polise başvurarak cep telefonlarının yankesicilik yöntemiyle çalındığını bildirdi.

Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden iki şüphelinin kimliğini ve adreslerini belirledi.

Ekipler, zanlılar Lokman P. (44) ve A.S'yi (35) adreslerine düzenledikleri baskınla yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Lokman P. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, A.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.