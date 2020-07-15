Adana'da helikopter ve drone destekli narkotik uygulaması
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Adana'da helikopter ve drone destekli narkotik uygulaması

Adana'da belirlenen mahallelerde, polis helikopteri ve narkotik köpeklerinin de katıldığı narkotik uygulaması yapıldı.

15.07.2020 01:07 | Son Güncelleme: 15.07.2020 01:12

Adana'da belirlenen mahallelerde, polis helikopteri ve narkotik köpeklerinin de katıldığı narkotik uygulaması yapıldı.

Polis helikopteri, özel harekat ve çevik kuvvet ekipleriyle zırhlı araç ve narkotik köpeklerinin yer aldığı uygulamada, araçlar ve yayalar durdurularak kimlik ve evrak kontrolü yapıldı.

Polisler, durdurdukları araçları narkotik köpekleri eşliğinde ararken özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri çevre güvenliğini sağladı.

Uygulamada polis drone da kullanarak uygulamayı havadan görüntüledi.

Adana'da helikopter ve drone destekli narkotik uygulaması

Kaynak: AA

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