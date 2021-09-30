Adana'da 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı - Haberler
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Adana'da "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı

AA / Mutlu Güney - Haberler | Güncel
Adana'da

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

İlçenin İbo Osman caddesinde denetim yapan ekipler, plakası olmayan motosiklete "dur" ihtarında bulundu.

İhtara uymayarak kaçan sürücü yaklaşık 3 kilometrelik kovalamacanın ardından Mavi bulvarında yakalandı.

Sürücü A.B'nin motosikletin plakasının olmadığı ve bu yüzden kaçtığı belirlendi.

A.B'ye bin 770 lira para cezası kesildi.

Sürücüyle birlikte motosiklette bulunan 1 kişi daha gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Adana'da dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı

Adana'da dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı

AA / Mutlu Güney - Son Dakika Haberleri
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