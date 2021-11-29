Devriyedeki bekçilere boyacı olduğunu belirten kişi hırsızlık zanlısı çıktı - Haberler
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Devriyedeki bekçilere boyacı olduğunu belirten kişi hırsızlık zanlısı çıktı

AA / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel

Adana'da, taşıdığı poşetten çalıntı olduğu tespit edilen malzemeler çıkan şüpheli gözaltına alındı.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'da, taşıdığı poşetten çalıntı olduğu tespit edilen malzemeler çıkan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Karafatma Caddesi'nde devriye görevi yapan bekçiler, elinde demir merdiven ve sırtında poşetle yürüyen şüpheliyi durdurdu.

Bekçilere boyacı olduğunu ve boya yapmak için bir müşterisine gittiğini belirten şüpheli S.İ'nin kimlik sorgusunu yapan ekipler, söz konusu kişinin 15 ayrı hırsızlık suçundan kaydı olduğunu tespit etti.

Poşetteki okul çantalarını ve bazı gıdaları da inceleyen bekçiler, söz konusu malzemelerin çalıntı olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan S.İ, Bağlar Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Devriyedeki bekçilere boyacı olduğunu belirten kişi hırsızlık zanlısı çıktı

Devriyedeki bekçilere boyacı olduğunu belirten kişi hırsızlık zanlısı çıktı

Devriyedeki bekçilere boyacı olduğunu belirten kişi hırsızlık zanlısı çıktı

AA / Ömer Yıldız - Son Dakika Haberleri

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