ADANA Başkan Karalar Pozantı? Başkan Karalar Pozantı'da bir köprünün ve tesisin açılışını yaptı, bir köprünün de temelini attıADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Pozantı'da bir köprü ve ASKİ hizmet binasının açılışını yaptı, bir köprünün de temelini attı.

Başkan Karalar Pozantı'da bir köprünün ve tesisin açılışını yaptı, bir köprünün de temelini attı

ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Pozantı'da bir köprü ve ASKİ hizmet binasının açılışını yaptı, bir köprünün de temelini attı.

Büyükşehir Belediyesi, Pozantı ilçesinde bir dizi açılış ve temel atma töreni gerçekleştirdi. Gökbez Mahallesi'ni Pozantı'ya bağlayan köprü ile ASKİ Hizmet Binası'nın açılışı ve Belemedik Köprüsü'nün temel atma törenine Başkan Zeydan Karalar'ın yanı sıra, Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, İyi Parti Adana İl Başkanı Göktürk Boyvadaoğlu, CHP ilçe başkanları, CHP il ve ilçe yöneticileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve Pozantılılar katıldı. Başkan Zeydan Karalar, ilk olarak Gökbez Köprüsü'nün açılışını gerçekleştirirken, bir köyü Pozantı'yla buluşturan köprünün önemli bir ihtiyaca cevap verdiğini söyledi. Başkan Karalar, '40 metre uzunluğunda 2.5 metre genişliğinde, sağlam, bir asır dayanacak yaya köprüsü yaptık. Pozantı'ya, Pozantılılar'a feda olsun. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin maddi sorunlarını bütün Türkiye biliyor. Ancak evvela yüce Allah'ın, sonra halkımızın sayesinde sorunları çözüp hizmetlerimize devam edeceğiz' dedi.

Başkan Zeydan Karalar daha sonra, tarihi Belemedik Mahallesi ve mesire alanına ulaşımı sağlayacak Belemedik Köprüsü'nün temelini attı.

Belediyelerin durumunun kötü olduğunu ancak Adana Büyükşehir Belediyesi'nin en kötü durumdaki belediye olduğunu kaydeden Başkan Zeydan Karalar, 'Hiçbir şeyin arkasına sığınmıyorum ama halkımla da gerçekleri paylaşmak zorundayım. Ben her gün haciz geldiğini söylüyordum, inanmayanlar vardı. Makam odasındaki eşyaları haczettiler ama benim için Adana'nın her sokağı makam odasıdır. Kardeşlerimin, hemşehrilerimin benim için hazırladıkları ve sosyal medyada yayınlanan videolar aracılığıyla davet ettikleri masaları benim makam masamdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 'Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır' diyor ya; benim için de bu satıh Adana'nın her karış toprağıdır? diye konuştu.

Belemedik Köprüsü'nün ulaşım ihtiyacının dışında, turizme de katkı koyacağını belirten Başkan Zeydan Karalar, Pozantı'da üreticiyi desteklemek için domates, çilek ve lavanta fidesi dağıtıldığını hatırlattı. Karalar, bu yıl koronavirüsten dolayı yaşanan olumsuzluklara rağmen 600 bin fide dağıtıldığını, baharda 600 bin fide daha dağıtılacağını duyurdu.

Başkan Zeydan Karalar şunları söyledi

'Pozantı merkez ve köylerimizde 1 milyon 600 bin çilek fidesi, 25 bin lavanta fidesi ve 10 bin domates fidesi dağıtıldı. Pozantı'da, Saimbeyli'de, Feke'de, Karaisalı'da kırsal kalkınmayla ilgili ciddi çalışmalarımız var. İnşallah seneye kiraz üreticilerimizin mağdur olmaması için burada da bir soğuk hava deposu kurmak istiyoruz. Saimbeyli'de bunu başardık. Bunun sonucunda üretici tüccara boğdurulmadı. Malını uygun fiyattan satmak için eli güçlendi. Burada da aynısını yapacağız. Sarıçam'ın Çiçekli Mahallesi narıyla ünlüdür. Soğuk hava deposu olmadığı için yaşanan sorunları var. Bayramdan sonra oranın bu ihtiyacını da gidereceğiz. Kırsal kalkınmaya çok önem veriyoruz ve üretecimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Kooperatifler kurup üretecimizin elini daha da güçlendireceğiz.'

POZANTIYA YOĞUN ALTYAPI HİZMETİ

Pozantı'ya yapılan ve yapılacak altyapı hizmetleriyle ilgili de bilgi aktaran Başkan Zeydan Karalar, şöyle devam etti

'Kamışlı, Alpu, Aşçıbekirli'ye toplam 3 kilometre içme su hattı döşendi. Fındıklı, Alpu, Yenikonacık, Eskikonacık, Akçatekir ve Cevizoluk mevkilerinde toplam 26 kilometre içme suyu hattı döşenecek. Kurtuluş Mahallesi'nde yağmur suyu menfezi yapılacak. Akçatekir'in 115 kilometrelik içme suyu şebekesi yenilenecek, 4 adet yeni depo yapılacak. Pozantı'dan Akçatekir'e 12 kilometrelik terfi hattı yenilenecek. Pozantı'nın altyapı işlerini dönem sonuna kadar bitirmek istiyoruz.'

SELE KARŞI 12 YAĞMUR TAHLİYE HATTI

Adana'da sele karşı 12 yağmur tahliye hattı döşendiğini kaydeden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bunlardan dördünün belediye tarafından yapıldığını, 8'i için de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan kredi beklediklerini açıkladı. Başkan Zeydan Karalar, kısa süre içinde yapılan 26 köprüyle ilgili bilgi verdi, inşa edilen ve edilecek köprü-menfez noktalarını açıkladı. Başkan Zeydan Karalar, asfalt dökümüyle ilgili daha önce yapılamayan miktarda asfalt döküldüğünü ve bu önemli ihtiyacın karşılanması için var güçleriyle çalıştıklarını bildirdi.

HEMŞEHRİLERİM EN İYİ HİZMETİ HAK EDİYOR

Başkan Zeydan Karalar ve beraberindeki heyet daha sonra ASKİ hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi. Bütün zorlukları aşacaklarını belirten Başkan Zeydan Karalar, Adana'nın dört bir yanındaki hemşehrilerinin en iyi hizmeti hak ettiğini dile getirdi. Başkan Zeydan Karalar, şöyle devam etti Kötü koşullara ve olanaksızlıklara rağmen 25-26 köprüyü 15 aya sığdırdık. Bizim yönetim anlayışımız farklıdır. Kılı kırk yarar, yapılan işi ayrıntılarıyla inceleriz. Yapılan hizmetleri, önceki yönetimlere kıyasla yarıdan daha azına mal ediyoruz ve halkımızın parasını koruyoruz. Korona bizi durduramadı ama yavaşlattı. Bu hızımızı da yüce Allah'tan başka kimse durduramaz.?

3 YILLIK KİRA PARASINA SATIN ALINDI

Başkan Zeydan Karalar, Pozantı'da açılışı yapılan ASKİ hizmet binasını, 3 yıllık kira parasına satın aldıklarını açıklayarak, yöneticilerin bunlara dikkat etmesi gerektiğini, halkın parasını harcarken titiz davranmalarının şart olduğunu ifade etti. Başkan Zeydan Karalar açılış ve temel atma törenlerinin ardından çeşitli ziyaretlerde bulundu. Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Poz-kuru Sebze ve Meyve Kurutma Tesisi'ni ziyaret ederek, üretim yapan kadınların sorunlarını dinledi. Başkan Zeydan Karalar son olarak, Büyükşehir'in dağıttığı çilek fideleriyle üretim yapan çiftçileri sahada ziyaret etti. Üreticiler Başkan Zeydan Karalar'a teşekkür ederek, istihdam sağladıklarını ve gelir elde etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirttiler. Başkan Zeydan Karalar da kırsalda yaşayan halkın ve üreticinin yaşadığı yerde mutlu olduğunu görmenin önemine değindi ve desteği sürdüreceklerini kaydetti.

BAŞKAN ÇAY ARAMIZI BOZAMAYACAKLAR

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay da ilçeye hizmetlerinden dolayı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a teşekkür etti, halka hizmet için Büyükşehirle birlikte çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: DHA