Acı isot temizleyen kadınlara dondurma sürprizi

Şanlıurfa'da market yöneticisi bir kadın, tarlada biber temizlerken isot acısı çeken kadınlara dondurma ikramında bulundu.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde market yöneticiliği yapan Saadet Aişeoğlu, kendisi gibi çalışan kadınlara destek olmak için tarlada çalışan kadın işçileri ziyaret etti. Ziyarette acı biberi temizlerken elleri yanan kadınlara dondurma sürprizi yapıldı. Kadın ve çocuklara dondurma ikramında bulunan Aişeoğlu, küçük de olsa kadınlara bir ikramda bulundukları için mutlu olduklarını söyledi.

Hava sıcaklığının iyice hissedildiği tarlada çalışırken dondurma sürprizi ile karşılaştıklarını belirten işçi Adnan Özyavuz, "Burada doldurma dağıtımı yapanlara teşekkür ederim. Böyle sıcak bir bölgede çocukları düşünüp de doldurma dağıtan hanım efendi bizi çok mutlu etti. Kendisine düşüncesinden dolayı çok teşekkür ederiz" dedi.

Market yöneticisi Saadet Aişeoğlu, "Şanlıurfa'nın çok sıcak olması itibarıyla bizde bunu böyle küçük bir sürpriz olarak ön gördük. Küçük bir tatlı vesilesiyle ikram ettim. Şanlıurfa'da bir market yöneticisiyim. Harran çok sıcak olduğu için burayı tercih ettim. Yaklaşık 45 derece sıcaklık var. Saat akşam 18.00 olmasına rağmen çok sıcak" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA