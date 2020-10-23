Acemi komandolar yemin edip ustalığa adım attı
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Acemi komandolar yemin edip ustalığa adım attı

23.10.2020 10:16 | Son Güncelleme: 23.10.2020 10:46

Acemi komandolar yemin edip ustalığa adım attı Sivas'ta eğitimlerinin ilk bölümünü tamamlayan komandolar yemin töreni ile ustalığa adım attı Sivas'ta eğitimlerinin ilk bölümünü tamamlayan komandolar yemin töreni ile ustalığa adım attı.

Acemi komandolar yemin edip ustalığa adım attı

Sivas'ta eğitimlerinin ilk bölümünü tamamlayan komandolar yemin töreni ile ustalığa adım attı

SİVAS - Sivas'ta eğitimlerinin ilk bölümünü tamamlayan komandolar yemin töreni ile ustalığa adım attı.

Sivas Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığında eğitimlerini tamamlayan 2000-3'üncü acemi komandolar için ant içme töreni düzenlendi. Askeri erkanın yanında Sivas Valisi Salih Ayhan'ın da katıldığı tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından 32 komando, silah ve Türk bayrağının üzerine el basarak yemin etti. Pandemi tedbirleri nedeniyle yemin törenine asker yakınları katılamadı.

Acemi komandolar yemin edip ustalığa adım attı
Acemi komandolar yemin edip ustalığa adım attı
Acemi komandolar yemin edip ustalığa adım attı
Acemi komandolar yemin edip ustalığa adım attı
Acemi komandolar yemin edip ustalığa adım attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DEMET KARAKUŞ

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