Acemi kasaplar kurban yerine kendilerini kesti

Acemi kasaplar kurban yerine kendilerini kesti

Zonguldak Alaplı ilçesinde acemi kasaplar, kurban yerine kendilerini kestiler.

11.08.2019 16:20
Acemi kasaplar kurban yerine kendilerini kesti

Zonguldak Alaplı ilçesinde acemi kasaplar, kurban yerine kendilerini kestiler.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmek isteyen acemi kasaplar kendilerini keserek yaraladı. Alaplı Devlet Hastanesinin Acil servis polikliniğine ilk günde, kurban kesmek isterken yanlışlıkla kendisini kesen acemi 10 kasap, başvurdu. Doktorlar tarafından acemi kasaplara ilk yardım müdahalesi yapılarak tedavi edildiler. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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