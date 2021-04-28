Abdullah Avcı: "Gelecek sezonun planlarını yapıyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Abdullah Avcı: "Gelecek sezonun planlarını yapıyoruz"

İhlas Haber Ajansı / SALİH YILMAZSOY - Haberler | Spor

- Abdullah Avcı: "Gelecek sezonun planlarını yapıyoruz" Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde kalan 3 maçta en iyi şekilde mücadele etmek istediklerini söyleyerek gelecek sezonun planlamasını yaptıklarını ifade etti.

- Abdullah Avcı: "Gelecek sezonun planlarını yapıyoruz"

İZMİR - Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde kalan 3 maçta en iyi şekilde mücadele etmek istediklerini söyleyerek gelecek sezonun planlamasını yaptıklarını ifade etti.

Süper Lig'in 38. hafta maçında Trabzonspor deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı maçı değerlendirdi.

Avcı, Göztepe'ye karşı ilk 20 dakikalık bölümde oyun organizasyonlarını doğru uygulamaya çalıştıklarını ancak ağır kaldıklarını söyleyerek, "Özellikle rakibin bize hiç müdahale yapmadığı yerde ilk yarı itibarıyla 3-4 tane çalışmamıza rağmen, analizlerde göstermemize rağmen mesafesi uzun paslar attı. Bu paslar bize geçiş olarak döndü, bundan da 45+2'de cezalandık. Bazen anları, süreleri, dakikaları doğru oynamak gerekiyor. Bunun konu başlığı odaklanmak. Sonra ikinci yarı itibarıyla oyun dengede başlarken kırmızı kartın olması, 1-0 mağlupken 10 kişi kalmak rakibin belki o anda maçı koparma durumu da oluşabilirdi" dedi.

"Gelecek sezonun planlarını yapıyoruz"

Daha sonrasında oyun anlayışında değişiklik yaptıklarını belirten Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oyunu doğru oynarsan, rakip 1 kişi fazla da olsa oyuna hükmedebilirsin. O bölümde 3'lüye döndük. Saha dağılımımız biraz doğruydu. Kenar orta ile golü bulduk. Oyunu kazanabilirdik, oyunun gelgitleri var. Yorucu bir sezon her takım için, bizim için de. Bazen hedeften uzaklaşmak zihinsel olarak yorucu olabiliyor. Önümüzdeki hafta maçımız yok. 3-4 günlük bir izin, sezon sonuna 3 maçı daha iyi oyun, daha iyi sonuçla tamamlamak istiyoruz. Çünkü Trabzonspor her maçı kazanmak için oynar. Son 3 maçı da en iyi şekilde kapatıp, önümüzdeki gelecek sezonun planlarını yapıyoruz."

Abdullah Avcı: 'Gelecek sezonun planlarını yapıyoruz'
Abdullah Avcı: 'Gelecek sezonun planlarını yapıyoruz'
Abdullah Avcı: 'Gelecek sezonun planlarını yapıyoruz'
Abdullah Avcı: 'Gelecek sezonun planlarını yapıyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH YILMAZSOY

Trabzonspor'da Abdullah Avcı hastaneye kaldırıldı
Trabzonspor'da Abdullah Avcı hastaneye kaldırıldı
Sergen Yalçın, Rize deplasmanında sakatlığı geçen Atiba'yı orta sahaya, Gökhan Töre'yi de forvete çekti
Sergen Yalçın, Rize deplasmanında sakatlığı geçen Atiba'yı orta sahaya, Gökhan Töre'yi de forvete çekti
Konya karşısında geçen hafta takımı kurtaran Mohamed ve Halil çift forvet olacak, sakatlıktan dönen Falcao ise yedek kaldı
Konya karşısında geçen hafta takımı kurtaran Mohamed ve Halil çift forvet olacak, sakatlıktan dönen Falcao ise yedek kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ersin Tatar Ruhsar Pekcan Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Gündeş Hülya Avşar Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Diego Fatih Terim Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Abdullah Avcı: "Gelecek sezonun planlarını yapıyoruz" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 20:05:08. #1.16#

title