ABD'nin başkenti Washington'da yeni tip koronavirüs için "acil durum" ilan edildi
ABD'de etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, başkent Washington DC'de "acil durum" ilan edildi.
12.03.2020 00:02 | Son Güncelleme: 12.03.2020 00:02
ABD'de etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, başkent Washington DC'de "acil durum" ilan edildi.
Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, yaptığı basın toplantısında, bölgede artan Kovid-19 vakaları nedeniyle acil durum ilan ettiklerini duyurdu.
Başkent Washington'da şu ana kadar 4 vaka tespit edilirken, bölgenin çevresinde yer alan Maryland ve Virginia eyaletlerinde 9'ar vaka bulunduğu bildirildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA