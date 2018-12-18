ABD'den Yemenli Anneye Ölüm Döşeğindeki Çocuğunu Ziyaret İzni Yok

ABD'nin California eyaletinde bir hastanede tedavi gören 2 yaşındaki Abdullah Hassan'ın yakınları, annesinin çocuğunu yaşam destek cihazı kapatılmadan önce görmek istediğini söylüyor. Ancak Yemenli anne, Trump yönetiminin koyduğu seyahat yasağı nedeniyle ABD'ye gidemiyor.

Doktorlara göre, bir beyin hastalığı ile doğan Abdullah Hassan'ın yaşam umudu kalmadı.

Ailesi, Abdullah'ın şu anda Mısır'da yaşayan Yemenli annesinin oğlunu ölmeden son bir kez görmek istediğini söylüyor.

Kendisi de Yemen asıllı ama aynı zamanda Amerikan vatandaşı olan Abdullah'ın babası, oğlunun annesinin Yemen'e konulan seyahat yasağı yüzünden gelemediğini anlattı.

22 yaşındaki baba Ali Hassan Amerikan San Francisco Chronicle gazetesine verdiği mülakatta, "Annesinin bütün istediği oğlunu son bir kez görüp elini tutmak" dedi.

Ali Hassan çocuğun durumunun, annesinin bulunduğu Mısır'a götürülmesine de uygun olmadığını, yolda ölebileceğini kaydetti.

Ali Hassan'ın eşi Shaima Swileh, halen ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından kendisine özel bir seyahat izni verilmesini bekliyor. ABD'nin seyahat yasağı

ABD Başkanı Doald Trump göreve geldikten kısa bir süre sonra çoğunluğu Müslüman nüfusa sahip bazı ülkelerden ABD'ye seyahate yasak koymuştu.

Başkanlık Kararnamesiyle yürürlüğe giren bu uygulama ile İran, Kuzey Kore, Venezuela, Libya, Somali, Suriye ve Yemen vatandaşlarının ABD'ye girişleri yasaklanmış oldu.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi adlı örgütten Saad Sweilem Abdullah'ın annesine seyahat yasağı uygulanmasının "akıl almaz bir zulüm" olduğunu söyledi. Aile neden bölünmüştü?

Abdullah'ın babası Ali Hassan'ın ailesi California'ya 1980'li yılların başlarında göçtü ve ABD'de doğan Ali Hassan da Amerikan vatandaşı oldu.

Aile memleketleri Yemen ile yakın bağlarını hep korudu ve Ali Hassan ve eşi Shaima da bir süre Yemen'de yaşadıktan sonra oğulları Abdullah 8 aylıkken iç savaşla parçalanan ülkelerinden kaçarak Mısır'a geçtiler.

Abdullah'a burada nefes almasını etkileyen bir beyin hastalığı olan hipomyelinizasyon teşhisi kondu.

Tedavi için gitmişti

ABD vatandaşı olan Ali Hassan 3 ay kadar önce durumu ağırlaşan oğlunu tedavi umuduyla California'ya götürdü. Eşinin de kendilerine daha sonra katılabileceğini umuyordu.

California'daki doktorlar çocuğun yaşam umudunun kalmadığını söyleyince, aile anne Shaima'nın oğlunu görmek üzere seyahat etmesi için yetkili makamlara başvurdular.

Başvuruya Dışişleri Bakanlığı'ndan, Trump yönetiminin seyahat yasağı gerekçe gösterilerek ret cevabı geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın adını vermeyen bir yetkilisi Shaima Hassan dosyasıyla ilgili olarak bilgi veremeyeceğini söyledi.

BBC'ye konuşan bu yetkili "yabancı ziyaretçilerin yasal yollardan seyahatlerine imkan sağlamak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Ancak aynı zamanda ABD göçmen yasalarını uygulama ve ülkemizin sınırlarının bütünlüğü ve güvenliğini koruma konusunda da kararlıyız" diye konuştu.