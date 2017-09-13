ABD'den Deyrezzor Operasyonu İçin PKK/YPG'ye Ağır Silah ve Zırhlı Araç Sevkiyatı

ABD, Rakka ve Deyr ez Zor operasyonu kapsamında PKK/YPG'ye ağır silah ve zırhlı araçlar göndermeyi sürdürüyor.

ABD'NİN GÖNDERDİĞİ SİLAH VE ZIRHLI ARAÇLAR DÜN ULAŞTI

Türkiye'nin PKK'nın Suriye kolu olarak gördüğü YPG'nin de içerisinde yer aldığı Demokratik Suriye Güçleri'nden bir yetkili Sputnik'e yaptığı açıklamada ABD'nin silah ve zırhlı araç sevkiyatının kendilerine dün ulaştığını belirterek şöyle dedi:

"ROKETLER, FÜZELER, HAVAN TOPLARI, KALAŞNİKOF SİLAHLAR VAR"

ABD, Deyr ez Zor operasyonu nedeniyle bize zırhlı Hummer araçları ile ağır silahlar gönderdi. Bize ulaşan silahlar içerisinde roketler, ısı güdümlü füzeler, doçkalar, otomatik makineli tüfekler, havan topları ve Kalaşnikof silahları var. Silahlar ve zırhlı Hummer araçları Kürdistan bölgesinden (Kuzey Irak) karayoluyla Semelka Sınır Kapısı'ndan Rojava'ya sokuldu.

"DAHA FAZLA SİLAH SÖZÜ VERDİLER"

Oradan da tırlarla Deyr ez Zor kentinin doğusunda DEAŞ'tan temizlediğimiz bölgelere bırakıldı. Silahlar ve zırhlı araçlar 90 tırla geldi. Operasyon için daha fazla ihtiyacımız var. Bunu ABD'li yetkililere bildirdik. Yakında daha fazla ağır silahın gönderileceği sözünü verdiler.

TÜRKİYE, YPG'YE SİLAH VERİLMESİNE KARŞI ÇIKIYOR

ABD, şimdiye kadar PKK/YPG'ye 1480 tırla ağır silah ve zırhlı araç gönderdi. Ankara, YPG'ye silah verilmesine sert bir şekilde karşı çıkıyor.