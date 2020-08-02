ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 157 bin 924'e yükseldi
ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 157 bin 924'e yükseldi.
02.08.2020 17:22 | Son Güncelleme: 02.08.2020 18:46
ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 157 bin 924'e yükseldi.
Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 157 bin 924 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 4 milyon 766 bin 323 kişiye ulaştı. Ülkede, 2 milyon 363 bin 165 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.
Kaynak: DHA