ABD'de günlük Kovid-19 vaka ve ölü sayıları Mart 2020'den bu yana en düşük seviyede
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ABD'de günlük Kovid-19 vaka ve ölü sayıları Mart 2020'den bu yana en düşük seviyede

ABD'de günlük Kovid-19 vaka ve ölü sayıları Mart 2020'den bu yana en düşük seviyede
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

ABD'de günlük ortalama yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve ölü sayılarının Mart 2020'den bu yana en düşük seviyeye gerilediği belirtildi.

ABD'de günlük ortalama yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve ölü sayılarının Mart 2020'den bu yana en düşük seviyeye gerilediği belirtildi.

ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri (CDC) Direktörü Rochelle Walensky, Beyaz Saray'daki günlük basın toplantısında, Kovid-19'la ilgili güncel verileri değerlendirdi.

Valensky, "Son bir haftanın ortalama günlük vaka sayısı 15 bin 600 oldu. Bu, bir önceki haftaya göre yüzde 30 düşüş, daha da önemlisi ocaktan bu yana Kovid-19 vakalarında yüzde 94 azalma anlamına geliyor." diye konuştu.

Vaka sayısının yanı sıra günlük ortalama can kaybının da 363'e düştüğüne işaret eden Valensky, CDC kayıtlarına göre vaka ve ölü sayısının Mart 2020'den bu yana en düşük seviyeye gerilediğini kaydetti.

Valensky, salgına karşı gösterilen başarıda Kovid-19 aşılarının önemini vurgulayarak, son verilerin salgına karşı yürütülen savaşta cesaret ve moral verici olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden da dün Beyaz Saray'daki basın toplantısında, ülkenin bağımsızlık günü olan 4 Temmuz'a kadar yetişkinlerin yüzde 70'inin Kovid-19 aşısı olması için 1 aylık seferberlik başlattıklarını duyurmuştu.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden CDC'ye göre, şu ana kadar 168 milyondan fazla kişiye ilk doz, 136 milyonu aşkın kişiye de ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de Kovid-19 vakaları 33 milyon 308 bini geçerken, ölü sayısı da 596 bine yaklaşmış bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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