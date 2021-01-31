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ABD'de gösteri

31.01.2021 22:10 | Son Güncelleme: 31.01.2021 22:14

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Gösterilerden görüntüler NEW YORK - New York Genç Cumhuriyetçi Kulübü üyeleri, ABD'nin New York kentindeki Aşağı Manhattan bölgesinde yer alan Zuccotti Park'ta "Re-Occupy Wall Street" gösterisi düzenlendi ve GameStop şirket hisseleri ile ilgili yaşanan kaosu protesto etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Gösterilerden görüntüler NEW YORK - New York Genç Cumhuriyetçi Kulübü üyeleri, ABD'nin New York kentindeki Aşağı Manhattan bölgesinde yer alan Zuccotti Park'ta "Re-Occupy Wall Street" gösterisi düzenlendi ve GameStop şirket hisseleri ile ilgili yaşanan kaosu protesto etti.

ABD'de gösteri
ABD'de gösteri
ABD'de gösteri
ABD'de gösteri

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol

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