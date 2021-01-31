ABD'de gösteri
31.01.2021 22:10 | Son Güncelleme: 31.01.2021 22:14
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Gösterilerden görüntüler NEW YORK - New York Genç Cumhuriyetçi Kulübü üyeleri, ABD'nin New York kentindeki Aşağı Manhattan bölgesinde yer alan Zuccotti Park'ta "Re-Occupy Wall Street" gösterisi düzenlendi ve GameStop şirket hisseleri ile ilgili yaşanan kaosu protesto etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Gösterilerden görüntüler NEW YORK - New York Genç Cumhuriyetçi Kulübü üyeleri, ABD'nin New York kentindeki Aşağı Manhattan bölgesinde yer alan Zuccotti Park'ta "Re-Occupy Wall Street" gösterisi düzenlendi ve GameStop şirket hisseleri ile ilgili yaşanan kaosu protesto etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol