ABD'de gösteri

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Gösterilerden görüntüler NEW YORK - New York Genç Cumhuriyetçi Kulübü üyeleri, ABD'nin New York kentindeki Aşağı Manhattan bölgesinde yer alan Zuccotti Park'ta "Re-Occupy Wall Street" gösterisi düzenlendi ve GameStop şirket hisseleri ile ilgili yaşanan kaosu protesto etti.