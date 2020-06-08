ABD Büyükelçiliği önünde 'George Floyd' protestosu ANKARA'daki ABD Büyükelçiliği önünde, siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesi protesto edildi.

ANKARA'daki ABD Büyükelçiliği önünde, siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesi protesto edildi.

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) öncülüğünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, siyahi George Floyd'un polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybetmesini, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde protesto etti. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı büyükelçilik önüne gelen kalabalık, ellerinde George Floyd'un fotoğrafları ile üzerine 'Irkçılık öldürür' ve 'Nefes alamıyoruz' yazılı dövizler taşıdı.

Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 30 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen protestoda basın açıklaması yapan MAZLUMDER Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Aziz Oğuzhan Karaman, yaşanan olayın, ABD'deki ayrımcılık ve şiddetin ilk örneği olmadığını söyledi.ABD'de son 3 yılda, 498 Latin Amerkalı( hispanik) ile 698 siyahinin polis tarafından öldürüldüğünün insan hakları kuruluşlarınca rapor edildiğini belirten Karaman, şunları söyledi: "'Nefes alamıyorum' diyen vatandaşa karşı kullanılan ölçüsüz ve orantısız müdahale, sağlıklı bir ruh halini yansıtmamaktadır. Bu ırkçı ruh hali, ABD sisteminin siyahi vatandaşlara karşı bilinçli ve sistemli bir sindirme politikasının yansımasıdır. Gerekçesi ne olursa olsun bu ırkçı tutum, bütün insani değerlere aykırı, açık bir insan hakları ihlalidir. Yaşanan yaşam hakkı ihlallerini ve ayrımcılığı şiddetle kınıyoruz. ABD hükümetini insan hakkı ihlallerine acil bir şekilde son vermeye ve ırkçılığa karşı sistemin yapısında kökü değişiklikler yapmaya davet ediyoruz."Grup açıklamanın ardından bir dakika oturma eylemi yapıp, dağıldı.- Ankara

Kaynak: DHA