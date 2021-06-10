AB, Yemen hükümetine desteğini yineledi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Brüksel'de bir araya geldiği Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mübarek'e AB'nin desteğini teyit etti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Brüksel'de bir araya geldiği Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mübarek'e AB'nin desteğini teyit etti.

Borrell ile Mübarek'in görüşmesine ilişkin AB Dış İlişkiler Servisi'nden yapılan açıklamada, "Yüksek Temsilci Borrell, AB'nin siyasi, ekonomik ve insani alanlardaki önemli çalışmalarını vurgulayarak Yemen hükümetine ve halkına güçlü desteğini tekrarlamıştır." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, Borrell ve Mübarek'in Yemen'de ateşkes çabalarını ele aldığı, BM'nin planına dahil olma konusunda Ensarullah'a sorumluluk düştüğü belirtildi.

Borrell'in ülkedeki ekonomik ve insani durumla ilgili derin endişelerini dile getirdiği kaydedilen açıklamada, tarafların çatışmaları durdurarak siyasi görüşmeleri başlatması çağrısında bulunduğu, kapsayıcı bir barış sürecinin önemini vurguladığı aktarıldı.

Açıklamada, "Borrell, Yemen genelinde insani çalışmaların kolaylaştırılmasının altını çizmiştir. Bu, ülkede açlığı önlemek, aşırı seviyedeki yetersiz beslenme sorununu çözmek için hayati önemdedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam