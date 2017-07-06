Aa Spor Masası"Nın Yeni Konuğu Dursun Özbek

Anadolu Ajansı'nın (AA) yeni hizmeti "AA Spor Masası"nın toplantıları, yarın Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in konuk olacağı programla devam edecek.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla "Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak" maksadıyla kurulan ve 97. kuruluş yılını kutlayan AA'nın abonelerine yeni hizmeti "AA Spor Masası", Türk ve dünya sporuna yön veren sporcu, antrenör ve yöneticileri ağırlamayı sürdürüyor.



Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın ilk konuğu olduğu "AA Spor Masası"na, yarın Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek katılacak.



Spor Haberleri Yayın Yönetmenliği yönetici ve editörlerinin sorularını yanıtlayacak Özbek, gündemdeki konu başlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.



AA abonelerinin canlı olarak alacakları yayın, saat 11.00'de başlayacak.



Spor Haberleri Yayın Yönetmenliği tarafından belli aralıklarla organize edilecek "AA Spor Masası" toplantılarında, önümüzdeki dönemde Türk spor camiasının diğer etkin isimleri ve önemli temsilcileri ağırlanacak.