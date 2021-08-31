90. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda dolu dolu 10 gün

"90 Yıldır Birlikte Kutluyoruz" ve "Geleceği İzmir'de Birlikte Kuruyoruz" temalarıyla 90. kez düzenlenecek İzmir Enternasyonal Fuarı; teknoloji, ticaret, kültür, sanat, spor ve eğlenceyi misafirlerine sunmaya hazırlanıyor.

"90 Yıldır Birlikte Kutluyoruz" ve "Geleceği İzmir'de Birlikte Kuruyoruz" temalarıyla 90. kez düzenlenecek İzmir Enternasyonal Fuarı; teknoloji, ticaret, kültür, sanat, spor ve eğlenceyi misafirlerine sunmaya hazırlanıyor. 3 - 12 Eylül tarihlerinde yapılacak İzmir Enternasyonal Fuarı ile eş zamanlı olarak düzenlenecek Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) Kültür Zirvesi, 60'ın üzerinde ülkeden gelecek kültür temsilcisini 9 - 11 Eylül'de İzmir'de buluşturacak.

İzmir Enternasyonal Fuarı, İzmir başta olmak üzere Türkiye ve dünyadan konuklarını ağırlamaya hazırlanıyor. Bu yıl 90. kez yapılacak İzmir Enternasyonal Fuarı; İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenecek. 3 - 12 Eylül tarihleri arasında yapılacak Fuar'ın Ana Sponsoru Folkart, Etkinlik Sponsoru ise Migros oldu. Pandemi nedeniyle sağlık önlemlerinin üst düzeyde olacağı İzmir Enternasyonal Fuarı'nda temalar "90 Yıldır Birlikte Kutluyoruz" ve "Geleceği İzmir'de Birlikte Kuruyoruz" olarak belirlendi. Uluslararası ticaretin en önemli buluşmalarından olan İzmir İş Günleri de bu yıl yedinci kez iş dünyasını online olarak buluşturacak. Fuar ile önemli bir buluşma da İzmir'de yapılacak. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) Kültür Zirvesi'nin dördüncüsü, Fuar ile eş zamanlı olarak İzmir'de düzenlenecek. Dünyanın dört bir yanından kültür temsilcileri, zirve kapsamında 9 - 11 Eylül'de İzmir'de buluşarak kültür politikalarına ilişkin deneyimlerini paylaşacak.

Kültürler buluşuyor

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) Kültür Zirvesi'nin dördüncüsü İzmir'de düzenlenecek. Dünyanın dört bir yanından kültür temsilcileri, zirve kapsamında İzmir'de buluşarak kültür politikalarına ilişkin deneyimlerini paylaşacak. "Kültür: Geleceğimizi Kurarken" temasıyla düzenlenecek zirve, pandemi sonrası dönemde kültürün ve toplulukların geleceğindeki rolüne odaklanacak. Kültür - kalkınma ilişkisine dair küresel çalışmalara dahil olan belediye başkanları ve yerel liderler, akademisyenler, aktivistler, sivil toplum kuruluşları, kültürel ağlar ve paydaşlar sürdürülebilir kalkınmada kültürel politikaların yerini tartışmak için İzmir'de bir araya gelecek. Kültürün kalkınma içindeki rolüne dair mesajlar verecek olan zirvenin programı, sürdürülebilir şehirler ve toplulukların ayrılmaz parçası olarak kültürün temelinden oluşacak. Yaklaşık 500 kişiden oluşan ve hibrit olarak düzenlenecek UCLG Kültür Zirvesi'nde online katılımlarla birlikte yaklaşık bin 500 katılımcının bir araya gelmesi bekleniyor.

100 ülkeden iş insanı buluşuyor

İzmir Enternasyonal Fuarı dahilinde 2-3 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek 7. İzmir İş Günleri'nin bu sene teması "Ticaret ve Lojistik Ekseninde Döngüsel Ekonomi ve Yeşil Mutabakat" olarak belirlendi. İklim krizi, pandemiden de öte, dünyanın karşı karşıya kaldığı en ciddi küresel tehlike olarak görülüyor. Bu sorun ile başa çıkmak adına dünyada yeni stratejiler geliştiriliyor. Bu kapsamda İzmir İş Günleri Toplantıları'nda bu yıl döngüsel ekonomi, yeşil kalkınma, iklim değişikliği, AB Yeşil Mutabakatı gibi önemli konularla ilgili küresel ve yerel eğilimler hakkında fikir alışverişi yapılacak. Uluslararası İzmir İş Günleri'nin online açılış töreni, 2 Eylül Perşembe günü T. C. Ticaret Bakanı Sayın Dr. Mehmet Muş ve 5 ülkeden bakan katılımı ile gerçekleşecek.

İEF'de spor var

İzmir Enternasyonal Fuarı, 90'ıncı yılında spor etkinlikleri ile ön plana çıkıyor, İzmir'de yer alan bütün spor kulüpleri bir araya geliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı tarafından kurulan spor alanı; İzmirspor, Altay, Göztepe, Altınordu, Arkas, Karşıyaka Spor Kulüpleri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünü aynı anda ağırlıyor. Yaklaşık iki bin metrekarelik çim alanda kulüplerin hepsi judo, jimnastik, okçuluk, futbol, voleybol, basketbol gibi farklı spor dallarında etkinlikler düzenleyecek. Göl alanında ilk defa su sporları ve aktiviteleri yapılacak. Arkas Yelken Kulübü ve Karşıyaka Yelken Kulübü tarafından organize edilen su aktivitelerinde uzaktan kumandalı maket yat yarışı, kano ve yelken aktiviteleri düzenlenecek. Altınordu Fun Zone alanı fuar süresince ziyaret edilebilecek. Spor alanında ayrıca, ünlü spor insanlarının katılımı ile söyleşiler düzenlenecek. Spor alanı ayrıca Tokyo 2020 olimpiyatlarında ülkemizi temsil eden sporcuları ağırlayacak.

Oyun Start-up'ı kurmak isteyenler fuara

Modern dünyada yaşanan gelişmeleri Türkiye'ye yaymayı kendine amaç edinen İzmir Enternasyonal Fuarı, değişen dünya koşullarına ayak uyduruyor. Bu sebeple bilişim ve girişimciliğe yatırım yapıyor. Oyun sektöründe yer almak isteyen genç girişimcilerin başarılı oyun startupları kurmalarını sağlayan ve onları profesyonelleştirerek dünyaya açılmalarına öncülük etmeyi amaçlayan "Next Game Startup Girişimcilik Yarışması", 12 Eylül'de fuar kapsamında sonuçlanacak. Finale kalan 10 takım sunumlarını yaparak dereceye girmek için yarışacak. Next Game Startup ve Oyun Girişimciliği etkinlikleri kapsamında konsol turnuvaları, Atom Game Jam ve seminerler ile çeşitli etkinlikler yapılacak.

İzmir Enternasyonal Fuarı'nda neler olacak?

90. İzmir Enternasyonal Fuarı; teknoloji, ticaret, kültür, sanat ve eğlencenin her yaş grubuna hitap eden etkinliklerle İzmirlileri karşılayacak. Ünlü sanatçıların sahne alacağı Çim Konserleri, Mogambo Geceleri, 20. Sinema Burada Festivali, Kitap Sokağı ve Yüz Yüze Sohbetler, çocuklar için oyun alanları, spor alanı, bilgi yarışması, özel sergileri, kültürel ve sanatsal etkinlikler konuklara sunulacak. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın tarihini anlatan İEF 90. Yıl Sergisi de ziyaretçileri geçmişe götürecek. İzmir Enternasyonal Fuarı'na renk katacak etkinliklerden birisi de "Belediyeler Sokağı" olacak.

Sağlık önlemleri alındı

90. İEF'de etkinlikler; pandemi koşulları gereklerine uygun TSE güvenli hizmet belgesi kapsamı ile düzenlenecek. Ziyaretçi girişleri maskeli, kapalı alanlarda HES kodu alınarak ve alan yoğunluğuna göre kontrollü olarak sağlanacak. Fuarın giriş ücretleri; tam 5 TL, öğrenci 3, 50 TL olarak düzenlendi. Kültürpark'ın tüm kapılarından giriş-çıkış yapılabilecek. Fuar, 08. 00-23. 00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Etkinlikler ise 16. 00 itibariyle başlayacak.

Kaynak: Habermetre