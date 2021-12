748. Vuslat Yıldönümü Anma Etkinlikleri Şeb-i Arus ile Sona Erdi

KONYA (Habermetre) - Bu yıl "İrfan Vakti" temasıyla gerçekleştirilen Hazreti Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri "Şeb-i Arus" programı ile tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hz. Mevlana'nın dünya sürgününde hasretini çektiği yegane aşkına vuslatının 748. yılında gönüllerin sevgiyle dolmasının huzurunu yaşadıklarını söyledi.

ASIRLARDIR SÖNMEYEN BİR IŞIK GİBİ KONYA'MIZDAN YAYILIP MEDENİYETİMİZE YOL GÖSTERDİ

Hz. Mevlana'nın manevi iklimini ve bütün insanlığa miras bıraktığı gönüllere şifa Mesnevi'sinin faziletini, herkesin yüreğinin derinliklerinde hissettiğini ifade eden Başkan Altay, "Hz. Mevlana'nın bütün yeryüzünü kuşatan hikmet kumaşı, koşulsuz sevgisi ve sonsuz hoşgörüsü, hepimizin yüreğine ilmek ilmek işlendi. Asırlardır sönmeyen bir ışık gibi Konya'mızdan yayılıp medeniyetimize yol gösterdi. " dedi.

Hz. Mevlana'nın bundan 748 yıl evvel Hakk'a yürürken, bugün hala dini, dili, milleti ne olursa olsun milyonlarca insan tarafından saygıyla yad edildiğini vurgulayan Başkan Altay, "Vuslatın 748. yılında Mevlana Hazretleri'ni sevgiyle ve rahmetle anıyor; bu manevi buluşmanın ülkemizde ve tüm dünyada hayırlara vesile olmasını diliyorum. " diye konuştu.

LEYLA ŞAHİN USTA: "İRFAN RIZA MAKAMIDIR"

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, "Kendini tanıyan rabbini tanır der irfan sahipleri. İrfan rıza makamıdır. Rabbimizi gerektiği gibi tanımak, teslim olmak ve her yaptığını baş göz üstüne kabul etmek demektir. Her birimize irfan seferimizde her insandaki güzelliği ve doğruyu görmeye her insana bir ibret ve hikmet nazarıyla bakabilmeyi nasip etsin Rabbim. " dedi.

MEVLANA MEDENİYETİMİZİN AHLAK ANLAYIŞINI EN VECİZ ŞEKİLDE İFADE ETMİŞTİR

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Hz. Mevlana'nın akıl ve kalbin beraberliğinde gönüllerde sevgi, hoşgörü ve tevazuyu mayaladığını ifade ederek, "Hz. Pir'in yorumları tevhidi ve kainattaki nizamı zihinlere adeta nakşetmiştir. Hz. Mevlana sanat, zarafet ve edebiyatta derin tesirler bırakmıştır. Aynı zamanda medeniyetimizin ahlak anlayışını en veciz bir şekilde ifade etmiştir. Hz. Mevlana şahsiyeti ve mefkuresiyle Türk irfan hayatını besleyen çok önemli bir kaynaktır, bir hazinedir. " İfadelerini kullandı.

ANADOLU İNSANININ MAYASINDA OLAN KARDEŞLİK YÜZYILLARDIR BİZİ BİR ARADA TUTUYOR

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, insanlığın zor bir süreçten geçtiğini, dünyanın Kovid sürecinde ağır bir imtihanla karşılaştığını dile getirerek, bu zor süreçte insanın toplumların, devletlerin zerre miktarda bir virüs karşısında nasıl zorda kaldığını gördüklerini söyledi.

"Bu zorlu süreç bize zorda kalan insanın sınandıkları karşısında nasıl fıtratından uzaklaşıp bencilce davranmaya başladığını; dayanışmadan, paylaşmadan uzaklaştığını gösterdi" diye konuşmasını sürdüren Bakan Ersoy, "İnsanlığın hakikatten sapması olarak görülecek bu menfi davranışlar karşısında Anadolu coğrafyasını kendisine vatan bellemiş milletin evlatları olarak bizler, bu zor süreçte elimizden geldiğince insan olmanın bilinciyle hareket etmeye çalıştık. Anadolu insanının mayasında var olan bu dayanışma, hoşgörü, kardeşlik, paylaşma kültürü yüzyıllardır var olmaya ve bizi bir arada tutmaya devam ediyor. Bizi bir duvarın tuğlaları gibi bir arada tutan bu maya; Mevlanaların, Yunus Emrelerin, Hacı Bektaş-ı Velilerin eliyle hayat buldu. Onlar bize hayata; sevgiyle, merhametle, adaletle, liyakatlıkla bakmayı öğretti. Her şeyin başının muhabbet olduğunu biz bu büyük velilerden öğrendik. " açıklamasını yaptı.

BÖYLE BİR DEĞERE SAHİP OLDUĞUMUZ İÇİN ALLAH'A NE KADAR ŞÜKRETSEK AZDIR

İnsanların farklılıklarından dolayı birbirini düşman gördüğü bir ortamda onları sevgiye, iyiliğe ve adalete davet eden Mevlana'nın mesajını kıtaları aşarak dünyanın dört bir yanına ulaştırmak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini kaydeden Bakan Ersoy, "Kimsenin şüphesi olmasın. Böyle bir değere sahip olduğumuz için Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Özellikle genç kardeşlerimizi medeniyetimizin bu köklü şahsiyetleriyle buluşturmak ve onları Mevlana'nın düşünce yapısı ve ahlak anlayışlıyla yetiştirmek adına ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. " sözleriyle konuşmasını bitirdi.

HER İNSAN VARLIĞINI SEVGİYLE ZENGİNLEŞTİRMEYE GAYRET GÖSTERMELİ

AK Parti Genel Başkanvekili ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım ise, fani alemden ebedi aleme göç edişinin 748'inci yıldönümünde Hz. Mevlana'yı Şeb-i Arus vesilesiyle anmanın sevincini yaşadıklarını belirterek, böyle müstesna bir atmosferin manevi ikliminden aldıkları ilham ile Hz. Mevlana'yı telkin ve tavsiyelerine uygun şekilde idrak etmenin herkesin ortak arzusu olması gerektiğini söyledi.

Yıldırım, "Aramızda hürmeti, muhabbeti yaymaya; barışı, kardeşliği yaşatmaya, huzurlu ve tahammüllü olmaya gayret ediyoruz. Ne diyor Hz. Pir, 'Aşıksız olma ki, ölmeyesin, aşkla ol ki diri kalasın. ' Esasında her insan Mevlana'nın tekinlerine kulak vermeli, varlığını sevgiyle zenginleştirmeye gayret göstermelidir. Hz. Mevlana 748 yıl önce vuslata ermiş, dünyanın zahmetinden, sıkıntısından kurtulup gerçek aleme göç etmiştir. Bu sebeple öldüğü geceyi Şeb-i Arus, yani 'Düğün Gecesi' olarak nitelendirmiştir. Birçok insan için ölüm korkutucu, cenaze ürkütücüdür. Oysa Allah'ı seven ölümden korkmaz. Çünkü inanlar için ölmek geçici alemden sonsuz aleme göç etmektir. Arifler de bu anlayıştan hareketle ölmeyi kurtuluş olarak görmüşlerdir. " İfadelerini kullandı.

BİZLERE SEVGİ VE KARDEŞLİĞİN AŞKLA VAR OLMANIN YOLLARINI ONLAR ÖĞRETMİŞTİR

Mevlana ve Yunus gibi büyük mana erenlerinin sevginin ve hikmetin engin kaynakları, barış ve kardeşliğin pınarları olduğunu ifade eden Yıldırım şunları söyledi: "Bizlere sevgi ve kardeşliğin aşkla var olmanın yollarını onlar öğretmiştir. Anadolu'yu sevgi ve barışla ilmin sevgi, saygı ve hoşgörünün aydınlığıyla kandiller gibi ışıtmışlardır. Anadolu, yüce gönüllü büyüklerimiz sayesinde 13. Yüzyılda hikmet kapısı, ilim-irfan merkezi, sevgi vatanı olmuştur. Hz. Mevlana bir alim olarak sevgili Peygamberimizin varisi olduğunun şuuru ve bilinciyle yaşamış, Peygamberimiz gibi erdemli, faziletli insan olmayı öğretmeye çalışmıştır. "

Konuşmaların ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu eşliğinde sanatçı Ahmet Özhan tarafından Türk tasavvuf müziği konseri verildi. Araştırmacı Ömer Tuğrul İnançer de Mevlana'nın eseri Mesnevi'den seçmeler okudu.

Program, Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nun sema ayini icrasıyla sona erdi.

