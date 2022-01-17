7 bin lira değerindeki teknolojik ürünü böyle çaldı

ŞİŞLİ, İSTANBUL (İHA) - Şişli'de teknoloji mağazasından 3 kablosuz kulaklıktan oluşan 7 bin lira değerindeki teknolojik ürünleri çalan şüpheli önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı.

Olay 11 Nisan 2021 tarihinde saat 11.50 sıralarında Fulya Mahallesi'nde teknoloji ürünleri satan bir iş yerinde meydana geldi. İş yerine giren hırsız, 3 adet kablosuz kulaklıktan oluşan, 7 bin lira değerindeki teknolojik ürünleri çaldı. Ardından da dükkandan çıkarak uzaklaştı. Ürünlerin çalındığını farkına varan çalışanların ihbarı üzerine güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelini eşkal ve kimliği tespit edildi. H.A. isimli şüpheli, 12 Ocak'ta tarihinde İnönü Mahallesi Dolapdere Caddesi'nde yakalandı. H.A. "Açıktan Hırsızlık" suçundan sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

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