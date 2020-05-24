65 yaş ve üzerindekiler bayramda güneşli havanın keyfini çıkardı
Banklarda oturan 65 yaş ve üstü vatandaşlar Burdur Valisi Hasan Şıldak'ın yaşlı vatandaşlarla sohbet etmesi onlara şeker ve maske dağıtması Vali Şıldak'ın vatandaşlarla bankta oturması Vali Şıldak ve beraberindekilerin şehitliği ziyaret etmesi BURDUR - 65 yaş ve üstü vatandaşlar, sokağa...
Banklarda oturan 65 yaş ve üstü vatandaşlar
Burdur Valisi Hasan Şıldak'ın yaşlı vatandaşlarla sohbet etmesi onlara şeker ve maske dağıtması
Vali Şıldak'ın vatandaşlarla bankta oturması
Vali Şıldak ve beraberindekilerin şehitliği ziyaret etmesi BURDUR - 65 yaş ve üstü vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasının 6 saatliğine kaldırılması ile bayramda dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşadı.
Burdur
Burdur'da da 65 yaş ve üstü vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nda sokaklarda yürümenin mutluluğunu yaşadı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki banklarda oturarak güneşlenen vatandaşlar, birbirleriyle sosyal mesafeye uyarak bayramlaştı, sohbet etti.
Burdur Valisi Hasan Şıldak, Cumhuriyet Parkı'nda oturan vatandaşları ziyaret ederek bayramlarını kutladı, şeker verdi, maske dağıttı.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: AA