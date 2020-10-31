62 yaşındaki Emine Eren'in enkazdan çıkarılma anı
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62 yaşındaki Emine Eren'in enkazdan çıkarılma anı

31.10.2020 06:43 | Son Güncelleme: 31.10.2020 06:48

-Arama kurtarma ekiplerinin Emine Eren ile konuşması -62 yaşındaki Emine Eren'in enkazdan çıkartılma anı 62 yaşındaki Emine Eren, İzmir'de Barış Sitesi'ndeki enkazdan yaklaşık 14 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı.

-Arama kurtarma ekiplerinin Emine Eren ile konuşması

-62 yaşındaki Emine Eren'in enkazdan çıkartılma anı 62 yaşındaki Emine Eren, İzmir'de Barış Sitesi'ndeki enkazdan yaklaşık 14 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı

62 yaşındaki Emine Eren'in enkazdan çıkarılma anı
62 yaşındaki Emine Eren'in enkazdan çıkarılma anı
62 yaşındaki Emine Eren'in enkazdan çıkarılma anı
62 yaşındaki Emine Eren'in enkazdan çıkarılma anı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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62 yaşındaki Emine Eren, Barış Sitesi'ndeki enkazdan yaklaşık 14 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı (2)
62 yaşındaki Emine Eren, İzmir'de Barış Sitesi'ndeki enkazdan yaklaşık 14 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı
62 yaşındaki Emine Eren, İzmir'de Barış Sitesi'ndeki enkazdan yaklaşık 14 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı
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