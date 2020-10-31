62 yaşındaki Emine Eren'in enkazdan çıkarılma anı
31.10.2020 06:43 | Son Güncelleme: 31.10.2020 06:48
-Arama kurtarma ekiplerinin Emine Eren ile konuşması -62 yaşındaki Emine Eren'in enkazdan çıkartılma anı 62 yaşındaki Emine Eren, İzmir'de Barış Sitesi'ndeki enkazdan yaklaşık 14 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı.
-Arama kurtarma ekiplerinin Emine Eren ile konuşması
-62 yaşındaki Emine Eren'in enkazdan çıkartılma anı 62 yaşındaki Emine Eren, İzmir'de Barış Sitesi'ndeki enkazdan yaklaşık 14 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı
Kaynak: Anadolu Ajansı