605 Rakımlı Tepeye Ziyaretçi Akını

Antalya'da 605 rakımlı Tünektepe, ziyaretçi akınına uğruyor.

Antalya manzarasının en güzel seyredildiği noktalardan biri Tünektepe. Ziyaretçiler 605 metre rakımdaki bu noktadan Antalya'yı kuş bakışı seyredilebiliyor. Kimi bir fotoğraf karesine kaydediyor bu manzarayı, kimi de hafızasına. Bu harika noktaya ulaşmak isteyenler ilk olarak 9 dakikalık bir teleferik yolculuğu geçiriyor. Yükseklik biraz ürkütse de varış noktasının güzelliği her şeyi unutturuyor.

Hizmete giren sosyal tesisler de ilgiyi artırıyor. Tünektepe, özellikle hafta sonları dolup taşıyor.

(İHA)