6 Şubat hangi burç? 6 Şubat doğumluların burcu ne? 6 Şubat'ta doğanların burcu nedir? Yükseleni ve alçalanı ne?
Toplamda 12 burç bulunmaktadır. Bu 12 burç aylara göre farklılık gösteriyor. Peki, Şubat ayı doğumluların burcu nedir? 6 Şubat hangi burç? 6 Şubat günü doğanların burcu ne? 6 Şubat burcu yükseleni ve alçalanı ne? 6 Şubat'ta doğanlar hangi burca aittir? 6 Şubat hangi burçtur? Altı Şubat burcu nedir, özellikleri ve yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz...
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TOPLAM KAÇ BURÇ VAR?
Toplamda 12 tane burç vardır. Bunlar; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarıdır.
Burçlar ve Günleri:
Oğlak burcu tarihi : 22 Aralık - 20 Ocak
Kova burcu tarihi : 21 Ocak - 19 Şubat
Balık burcu tarihi : 20 Şubat - 20 Mart
Koç burcu tarihi : 21 Mart - 20 Nisan
Boğa burcu tarihi : 21 Nisan - 20 Mayıs
İkizler burcu tarihi : 21 Mayıs - 21 Haziran
Yengeç burcu tarihi : 22 Haziran - 22 Temmuz
Aslan burcu tarihi : 23 Temmuz - 22 Ağustos
Başak burcu tarihi : 23 Ağustos - 23 Eylül
Terazi burcu tarihi : 23 Eylül - 23 Ekim
Akrep burcu tarihi : 23 Ekim - 22 Kasım
Yay burcu tarihi : 22 Kasım - 21 Aralık
6 ŞUBAT HANGİ BURÇ?
6 Şubat burcu Kova'dır. 6 Şubat günü doğanların burcu Kova burcu olmaktadır. 21 Ocak - 19 Şubat tarihleri arasında doğanların burcu Kova'dır. Bu yüzden 6 Şubat günü doğum günü olanların burcu da Kova olmaktadır. 6 Şubat yükselen burcunuzu hesaplama sitelerinden hesaplayabilirsiniz. Çünkü doğum tarihi saatinize göre yükselen ve alçalan burç değişebiliyor.
6 Şubat günü burcu : Kova
KOVA BURCU GÜNLERİ NE ZAMAN?
21 Ocak-19 Şubat tarihleri arasındaki günler Kova burcuna aittir. Buna göre aşağıdaki günlerde doğanlar Kova burcudur:
- 21 Ocak günü burcu : Kova
- 22 Ocak günü burcu : Kova
- 23 Ocak günü burcu : Kova
- 24 Ocak günü burcu : Kova
- 25 Ocak günü burcu : Kova
- 26 Ocak günü burcu : Kova
- 27 Ocak günü burcu : Kova
- 28 Ocak günü burcu : Kova
- 29 Ocak günü burcu : Kova
- 30 Ocak günü burcu : Kova
- 31 Ocak günü burcu : Kova
- 1 Şubat günü burcu : Kova
- 2 Şubat günü burcu : Kova
- 3 Şubat günü burcu : Kova
- 4 Şubat günü burcu : Kova
- 5 Şubat günü burcu : Kova
- 6 Şubat günü burcu : Kova
- 7 Şubat günü burcu : Kova
- 8 Şubat günü burcu : Kova
- 9 Şubat günü burcu : Kova
- 10 Şubat günü burcu : Kova
- 11 Şubat günü burcu : Kova
- 12 Şubat günü burcu : Kova
- 13 Şubat günü burcu : Kova
- 14 Şubat günü burcu : Kova
- 15 Şubat günü burcu : Kova
- 16 Şubat günü burcu : Kova
- 17 Şubat günü burcu : Kova
- 18 Şubat günü burcu : Kova
- 19 Şubat günü burcu : Kova
KOVA BURCU ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Kova (Latince Aquarius) burcu, burçlar kuşağının on birinci burcudur. 21 Ocak - 19 Şubat tarihleri arasında doğanlar Kova burcundandır. Kova burcunun özellikleri ve yıllık yorumu aşağıdaki gibidir.
Zodyak Sembolü : Su taşıyıcı
Doğum Tarihleri : 21 Ocak - 19 Şubat
Takımyıldızı : Kova
Zodyak Elementi : Hava
Zodyak Dörtlüsü : Sabit
Gezegeni : Satürn ve Uranüs
Zararlı Konum : Güneş
Etkili Gezegeni : Uranüs
KOVA BURCU YILLIK BURÇ YORUMLARI
Bu yıl kovalar rüya dünyalarından gelen fantezileri içinde adeta kavrulacaklar. Geleceğe bakışınız geçen yıl neptün'ün burcunuzu terk ederek balık dönencesi'ne yaptığı deneme ziyaretinde netleşmeye başlamıştı. Neptün'ün kova burcunu on üç yıllık ziyareti 3 şubat tarihinde bitecek ve gezegen balık dönencesi'ndeki 2. Kişisel değer evinize yerleşecek. Para kazanma hırsınız veya maddiyata fazla önem vermeniz halinde neptün'ün maneviyatçı yapısı, işlerinizi ve duygularınız karıştırabilir. Satürn bu yıl size sabır ve pragmatizm sağlayacak. 29 ekim 2009'da 9. Büyük fikirler evinize girmiş olan satürn yaşamdan büyük dersler almanız için gelişim sürecinizi biraz yavaşlatacak. Kovaların eğitimdeki pragmatik yaklaşımları kendilerine felsefe, din veya siyaset bilimi gibi alanlarda disiplinli davranmalarını sağlayacak. 5 ekim tarihinde iki yıllığına 10. Kariyer evinize girecek olan satürn bu yıl seyahat veya eğitim sayesinde öğrendiklerinizi yaşamınızda çok önemli kılacak. Bu yıl sıkı çalışmanız ve iyi planlama yapmanız halinde hak ettiğiniz ödüllere kavuşacaksınız. Ancak kontrolü elden kaçırdığınız yaşam alanlarınızı düzeltmeniz epeyce zamanınızı alacaktır. 10 ekim tarihinde satürn-neptün 120 derecelik açısı idealleriniz ile yaşamın gerçeklerini birbirlerine paralel hale getirecektir. 27 mayıs 2010 tarihinde koç dönencesi'ndeki 3. Evinize giren uranüs sonrası yaşamınız hiçbir zaman eskisi olmayacak gibi bir hisse kapılabilirsiniz. Yedi yıl sürecek bu ziyarette pek çok parlak fikir, enteresan insan ve beklenmedik olaylar yaşamınızın parçaları olacaklar. Ancak 24 haziran ve 19 eylül tarihlerindeki uranüs-plüton dik açıları, geçmişi arkanızda bırakarak geleceğe yeni bir bakış açısı geliştirmenizi sağlayacak. Çok dinamik düşünce yeteneğinize rağmen kova statik bir burçtur ve ani değişiklikleri sevmez. Statükoyu koruyarak güven sağlamaya çalıştıkça bu yıl daha fazla sürprizle karşılaşacaksınız. Esneklik böyle durumlarda en iyi arkadaşınız olmalı.