6 ilde yasa dışı avlananlara 79 bin lira ceza - Haberler
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6 ilde yasa dışı avlananlara 79 bin lira ceza

Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Haberler | Güncel
6 ilde yasa dışı avlananlara 79 bin lira ceza

DOĞA Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İstanbul 1'inci Bölge Müdürlüğü'nün denetimlerinde 6 ilde yasa dışı avlananlara 78 bin 988 lira ceza uygulandı.

İSTANBUL (DHA) - DOĞA Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İstanbul 1'inci Bölge Müdürlüğü'nün denetimlerinde 6 ilde yasa dışı avlananlara 78 bin 988 lira ceza uygulandı.

DKMP İstanbul 1'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri, kasım ayının 3'üncü haftasında sorumluluk sahasındaki Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da 806 avcıyı denetledi. Denetimlerde 51 avcıya idari işlem uygulanırken, 8 av tüfeğine ve 2 ses cihazına el konuldu. Yasa dışı avlanan 54 ötücü kuş doğaya salındı. Yasa dışı avcılık yapanlara 67 bin 688 lira idari, 11 bin 300 lira tazminat cezası olmak üzere toplam 78 bin 988 lira ceza kesildi. Denetimlerin devam ettiği bildirildi.


6 ilde yasa dışı avlananlara 79 bin lira ceza

6 ilde yasa dışı avlananlara 79 bin lira ceza

6 ilde yasa dışı avlananlara 79 bin lira ceza

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Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Son Dakika Haberleri

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