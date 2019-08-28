5. Uluslararası Folklor Festivali başladı

28.08.2019 21:12

Dünyanın ve Türkiye'nin folklor renklerini buluşturan 5. Uluslararası Folklor Festivali, kortejle başladı.

Kepez Belediyesince düzenlenen ve 31 Ağustos'ta sona erecek festival kapsamında, Mehmet Akif Caddesi'nde kortej gerçekleştirildi. Gürcistan, Bulgaristan, Moldova, Azerbaycan, Romanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halk oyunları ekiplerinin de yer aldığı 570 kişilik ekip, kapalı pazar yerinden yöresel kıyafetleri ve ülke bayraklarıyla Dokuma Park'a kadar yürüdü.

Yol boyunca vatandaşlarla fotoğraf çektirip yöresel danslarını sergileyen ekiplerin gösterileri, Dokuma Park'ta sona erdi. Kortej ile başlayan festival yarın Dokuma Park'ta düzenlenecek gösterilerle devam edecek.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, kortej öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya'da kültür ve sanatını renklendirmek için başlattıkları festivalin 5'incisini gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Festivali uluslararası boyutta kutlamanın sevincini anlatan Tütüncü, "Yerel kültürleri, Kepez'de sergileyen bir festival haline geldi. Yerel kültürlerle buluşmak çok anlamlı. Dünyanın farklı noktalarından farklı kültürleri vatandaşlarımıza tanıtıyoruz. Festivali Antalya ile bütünleştireceğiz." dedi.

Kaynak: AA