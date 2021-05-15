40 GÜNDE 234 BİN TURİSTİN GELDİĞİ HAVALİMANINDA COVİD-19 TEDBİRLERİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

40 GÜNDE 234 BİN TURİSTİN GELDİĞİ HAVALİMANINDA COVİD-19 TEDBİRLERİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'ya 17 günlük tam kapanma döneminde de turistlerin gelişi sürdü.

ANTALYA'ya 17 günlük tam kapanma döneminde de turistlerin gelişi sürdü. 1 Nisan'dan 10 Mayıs'a kadar 234 bin yolcunun geldiği Antalya Havalimanı'nda üst düzey tedbirler dikkat çekiyor. Turistlerin PCR test sonuçlarının yanı sıra vücut ısıları da termal kameralarla kontrol ediliyor.

Turizm kenti Antalya'ya 17 günlük tam kapanma sürecinde de yurt dışından gelişler devam etti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında az sayıda da olsa gelen turistlerden, kendi ülkelerinde 36 saat içinde PCR testi yaptırıp, negatif sonucu almış olması şartı aranıyor. Bu şekilde Türkiye'ye seyahat edebilen turistler, Antalya Havalimanı'nda da güvenlik tedbiriyle karşılanıyor.

TEK TEK KONTROL EDİLİYOR

Uçaktan inen yolcuların, havalimanı içinde pasaport kontrolünden önce PCR test kontrol noktasından negatif sonuç göstererek, geçmesi gerekiyor. Bu aşamada görevli sağlık çalışanları, tüm yolcuların sonuçlarını kontrol ediyor. Maske ve fiziki mesafe kuralına dikkat edilen bu uygulamada negatif sonuçlu turistler, ikinci kontrol noktasına yönlendiriliyor. Burada ise görevli sağlık çalışanları, anlık olarak her turistin vücut ısısını termal kameralarla ölçüyor. Vücut ısısı 37.2'yi geçen yolcular, karantina odasına alınarak, detaylı muayeneden geçiriliyor. Ayrıca uçuş süresince uçaktaki görevlilerce yolcuların genel sağlık durumları ve seyahat boyunca her türlü sağlık sorununun yazılı olduğu raporlar da sağlık görevlilerine teslim ediliyor. Covid-19 şüphelisi olanlar ise ilk muayenesinin ardından havalimanı içinden geçirilmeden apronda bekletilen ambulansla en yakın sağlık kuruluşuna gönderiliyor.

234 BİN TURİST GELDİ

Koronavirüs öncesinde ortalama 2 dakikada 1 uçağın iniş yaptığı Antalya Havalimanı'na 1 Nisan'dan 10 Mayıs'a kadar 234 bin turist geldi. Mayıs ayında 10 günlük sürede, 65 bin yolcunun geldiği Antalya'da turistlerin ülkelere göre dağılımında ilk 5 sırayı Rusya, Ukrayna, Almanya, Polonya ve Litvanya aldı.

40 GÜNDE 234 BİN TURİSTİN GELDİĞİ HAVALİMANINDA COVİD-19 TEDBİRLERİ
40 GÜNDE 234 BİN TURİSTİN GELDİĞİ HAVALİMANINDA COVİD-19 TEDBİRLERİ
40 GÜNDE 234 BİN TURİSTİN GELDİĞİ HAVALİMANINDA COVİD-19 TEDBİRLERİ
40 GÜNDE 234 BİN TURİSTİN GELDİĞİ HAVALİMANINDA COVİD-19 TEDBİRLERİ
40 GÜNDE 234 BİN TURİSTİN GELDİĞİ HAVALİMANINDA COVİD-19 TEDBİRLERİ
40 GÜNDE 234 BİN TURİSTİN GELDİĞİ HAVALİMANINDA COVİD-19 TEDBİRLERİ
40 GÜNDE 234 BİN TURİSTİN GELDİĞİ HAVALİMANINDA COVİD-19 TEDBİRLERİ
40 GÜNDE 234 BİN TURİSTİN GELDİĞİ HAVALİMANINDA COVİD-19 TEDBİRLERİ
40 GÜNDE 234 BİN TURİSTİN GELDİĞİ HAVALİMANINDA COVİD-19 TEDBİRLERİ
40 GÜNDE 234 BİN TURİSTİN GELDİĞİ HAVALİMANINDA COVİD-19 TEDBİRLERİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Türkiye'den 50 ülkeye test kiti; Özel uçak gönderen ülke oldu
Türkiye'den 50 ülkeye test kiti; Özel uçak gönderen ülke oldu
Koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacı için önemli uyarı: İlk semptomlar görüldüğünde kullanılmalı
Koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacı için önemli uyarı: İlk semptomlar görüldüğünde kullanılmalı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vaka sayılarındaki azalmanın aldığımız tedbirlerle alakası yok
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vaka sayılarındaki azalmanın aldığımız tedbirlerle alakası yok
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Sergey Lavrov Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Ahmet Davutoğlu
Magazin Alişan Beren Saat Cemal Hünal Barış Murat Yağcı
Spor Gökhan Töre Abdullah Avcı Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 40 GÜNDE 234 BİN TURİSTİN GELDİĞİ HAVALİMANINDA COVİD-19 TEDBİRLERİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 12:15:16. #1.14#

title