4 il için fırtına uyarısı Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından Malatya ve yakınındaki iller için fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından Malatya ve yakınındaki iller için fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "29 Mayıs 07.00-22.00 saatleri arasında Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli illerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenmektedir" denildi.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği kaydedildi. - MALATYA

Kaynak: İHA