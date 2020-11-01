33 saatlik yaşam mücadelesinin ardından kurtarıldı
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33 saatlik yaşam mücadelesinin ardından kurtarıldı

01.11.2020 01:20 | Son Güncelleme: 01.11.2020 01:25
33 saatlik yaşam mücadelesinin ardından kurtarıldı

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Rıza Bey Apartmanı'nda enkaz altında kalan bir kişi, ekiplerin yoğun süren mücadelesi ile 33 saat sonra kurtarıldı.

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Rıza Bey Apartmanı'nda enkaz altında kalan bir kişi, ekiplerin yoğun süren mücadelesi ile 33 saat sonra kurtarıldı.

 Öte yandan, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca bölgeye gelerek bilgi aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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