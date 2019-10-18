18.10.2019 13:58

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nde (İKÇÜ) 30. Yılında Bulgaristan'dan Türkiye'ye Zorunlu Göç Sempozyumu düzenlendi.

İKÇÜ Ege Balkan Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Türk Tarih Kurumu desteğiyle üniversitede düzenlenen sempozyumun açılışında konuşan Dr. Öğretim Üyesi Beycan Hocaoğlu, 1989 Bulgaristan Göçü'nün 30. yıl dönümü olduğuna dikkat çekti.

Bulgaristan göçmenlerinin bir vatan kaybetmenin bilinciyle geldikleri Türkiye'yi daha çok sahiplendiklerini, bunun sosyal ve ekonomik olarak entegrasyonu kolaylaştırdığını vurgulayan Hocaoğlu, bu göçün neden olduğu sorunların halen göçmenlerin emeklilik ve oy kullanma haklarıyla ilgili tartışmalarda kendisini gösterdiğine işaret etti.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Turan Gökçe ise Katip Çelebi Üniversitesi kadrolu akademisyenlerince yürütülen Balkan çalışmalarını sistematik bir şekilde sürdürmek ve daimi hale getirmek için Ege Balkan Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni kurduklarını belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından Bulgaristan Türkleri'nin zorunlu göçünü anlatan "89 Yazı" belgeselinin fragman gösterimi yapıldı.

Gösterimin ardından Prof. Dr. Turan Gökçe'nin yönetiminde Prof. Dr. Nedim İpek ve Prof. Dr. Ömer Turan, "Rumeli'den Anadolu'ya Göç ve İslam" panelinde konuştular.

Kaynak: AA