30 Kasım Salı koronavirüs tablosu açıklandı mı? Bugün Covid19 kaç kişi öldü? Covid 19 saglik gov tr corona saat kaçta açıklanacak?

30 Kasım Salı günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı mı?

30 KASIM SALI TÜRKİYE KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Türkiye'de 30 Kasım günü koronavirüs nedeniyle vefat edenlerin sayısı henüz açıklanmadı.

30 KASIM SALI TÜRKİYE KORONAVİRÜS TABLOSU

30 Kasım Salı tarihinde koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Tablo akşam 19:00 itibarıyla açıklanacak.

29 KASIM PAZARTESİ KORONAVİRÜS TABLOSU

Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 29 Kasım'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre, 24 bin 317 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 213'ten 189'a düştü. İyileşen hasta sayısı 23 bin 273 olurken, toplam 358 bin 816 PCR testi yapıldı. Tabloya yönelik açıklamada bulunan Bakan Koca, "Varyantlar, örneklerini daha önce yaşadığımız gibi, salgın sürecinin doğal bir parçasıdır. Ülkemizde yeni varyanta rastlanmamıştır. Tedbirin önemi ise tekrar ortaya çıkmıştır" dedi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 29 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre;24 bin 317 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 189 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan23 bin 273 hasta taburcu olurken bugün 358 bin 816 test yapıldı.

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