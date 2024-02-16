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Yunan Vicdansızlığı: Göçmenlerin Motorunu Söktüler Denizde Ölüme Terk Ettiler

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen kaçak göçmenler, Yunan unsurlarının vicdansızlığı sebebiyle ölüme terk edildi. Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, lastik botun motorunu sökerek 13'ü çocuk 24 göçmeni deniz ortasında mahsur bıraktı. Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan göçmenler, Türk karasularına geri getirildi.

Yunan vicdansızlığı... Göçmenlerin motorunu söktüler denizde ölüme terk ettiler

Yunan unsurları çocukların da bulunduğu lastik botun motorunu söküp, 13'ü çocuk 24 göçmeni ölüme terk etti

Yunan unsurları umuda yolculuğa çıkan kaçak göçmenleri, ölüme terk etti

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen kaçak göçmenler Yunan unsurlarının vicdansızlığı sebebiyle ölüme terk edildi. Midilli açıklarında Yunan sahil güvenlik ekipleri mültecilerin lastik botunun motorunu söktüler. Ölüme terk edilen 13'ü çocuk 24 kaçak göçmen Türk Sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Deniz ortasında mahsur kalan ve ölümle başbaşa bırakılan mülteciler Türk askerine teşekkür ettiler.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden lastik bot ile denize açılan ve umuda yolculuk için Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen kaçak göçmenler, iddiaya göre Midilli Adası'na yaklaştıkları sırada Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince durduruldu. Lastik bottaki motoru söken Yunan Sahil Güvenliği, kaçak göçmenleri, Türk karasularına geri iterek, ölüme terk etti.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botlar içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Botu 'TCSG-28' tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki 13'ü çocuk 24 kaçak kurtarıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen kaçak göçmenlerin, Sahil Güvenlik ekiplerince paylaşılan görüntülerde, umuda yolculuğa çıkan kaçak göçmenlerin lastik bottaki motorunun söküldüğü ve deniz ortasında yağmur altında mahsur kaldığı görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Midilli Adası Yunanistan Çanakkale Göçmen İnsan Hakları Uluslararası İlişkiler 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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