Yozgat'ta trafik kazası: 4 yaralı

AKDAĞMADENİ, YOZGAT (İHA) - Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Sivas'tan Yozgat istikametine giden 66 LY 472 plakalı Fiat marka araç sürücüsü M.G. (34), Akdağmadeni ilçesi Gökdere Köyü yakınlarında, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak refüje düştü.

Kazada sürücü M.G. ile araç içerisinde bulunan E.A.G. (7), Z.A.G. (5), ve H.S.G. (9), yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Akdağmadeni Devlet Hastanesine sevk edilirken yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - YOZGAT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa