Yozgat'ta 23 adet tarihi eser ele geçirildi - Haberler

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Yozgat'ta 23 adet tarihi eser ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Yozgat'ta 23 adet tarihi eser ele geçirildi

Yozgat'ta 23 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen malzeme ele geçirildi.

Yozgat'ta 23 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen malzeme ele geçirildi.

Yozgat İl Jandarma ekipleri Sarıkaya ilçesinde, tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Olayla ilgili ekipler kimlik bilgileri tespit edilen H.K.'nın işyerine ve aracına operasyon düzenledi. Yapılan aramada 6 adet sikke, 1 adet yüzük, 9 adet obje ve 7 adette maden kurşun obje olmak üzere toplam 23 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen malzeme ele geçirildi.

Ele geçirilen eserler, Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edilirken olayla ilgili gözaltına alınan H.K. ise adli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - YOZGAT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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