Yoldan çıkan minibüs ormanlık alana uçtu 3. Sayfa Haberleri Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybettiği minibüs yoldan çıkarak ormanlık alana uçtu. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybettiği minibüs yoldan çıkarak ormanlık alana uçtu. Edinilen bilgiye göre kaza, ilçenin İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde minibüs ile seyir halinde olan ismi henüz öğrenilemeyen 67 ZR 340 plakalı aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle ormanlık alana uçtu. Kazada yan yatan minibüsün içindeki sürücü ölümden dönerken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar ihbarda bulunarak yardım istedi. Olay yerine 112 Acil Servisi ve polis ekipleri gelerek yaralanan sürücü minibüsten çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Meydana gelen kazayla ilgili inceleme devam ederken, ormanlık alana uçan minibüs ise çekici yardımıyla çekildi. - ZONGULDAK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Zonguldak 3. Sayfa Haberler

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