Üye Girişi
Haberler

Yasa Dışı Yollarla Yurt Dışına Kaçmaya Çalışan Kişi Artvin'de Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bir kulübede saklanan G.G. isimli kişi, sahte kimlikle Gürcistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı. G.G.'nin daha önce kasten adam öldürme suçundan hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan bir kişi Artvin'de kulübede saklanırken kıskıvrak yakalandı.

Türkiye'nin en yoğun sınır kapıları arasında yer alan Sarp Kara Hudut Sınır Kapısını kullanarak sahte kimlikle Gürcistan'a kaçmaya çalışan G.G. isimli şahıs, Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde yakalandı. İlçeye bağlı Kaya köyü Papat mevkiinde bulunan bir kulübe içerisinde saklandığı tespit edilen G.G., İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlükleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından düzenlenen gece operasyonunda gözaltına alındı. G.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.

G.G.'nin 2018 yılında Mersin'in Mut ilçesinde kasten adam öldürme suçundan 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gürcistan Kemalpaşa Artvin 3.Sayfa Güncel Haberler

Bahçeli, paşalardan birinin aftan yararlanmasına itiraz etti: Ben olsam çıkarmazdım

Bahçeli, paşalardan birinin aftan yararlanmasına itiraz etti: Ben olsam çıkarmazdım

 Et entegre tesisinde büyükbaş hayvana eziyet! Baltayla vura vura öldürdüler

Et entegre tesisinde büyükbaş hayvana eziyet! Baltayla vura vura öldürdüler

 Kamu personeli için yeni dönem! Fazla mesai ücreti yok, bunun yerine denkleştirme yapılacak

Kamu personeli için yeni dönem! Fazla mesai ücreti yok, bunun yerine denkleştirme yapılacak

 Suudi Arabistan'da kurallar yıkılıyor! Ülke tarihinde ilk kez mayolu defile düzenlendi

Suudi Arabistan'da kurallar yıkılıyor! Ülke tarihinde ilk kez mayolu defile düzenlendi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title