Yalova haberleri! Yalova'da yön tabelası direğine çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı 3. Sayfa Haberleri Yalova haber: Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kamyonetin yön tabelası direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı. Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kamyonetin yön tabelası direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı. Alınan bilgiye göre, Yalova-İzmit karayolunda Kocaeli istikametinde ilerleyen Mutalip D. idaresindeki 77 AC 264 kamyonet Topçular mevkiinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki yön tabelasının direğine çarptı. Kazada kamyonet içinde sıkışan sürücü olay yerine gelen Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralı, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. - YALOVA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Çiftlikköy Kocaeli Yalova 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Yalova haberleri! Yalova'da yön tabelası direğine çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.