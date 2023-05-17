Yalova'da ayaklarına ip dolanan güvercin böyle kurtarıldı

YALOVA Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir apartmanın balkonunda ipe ayağı dolanan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Sahil Mahallesi Efe Sokak'taki bir binanın balkonunda bir güvercinin ipe takılarak asılı kaldığını fark eden vatandaşlar durumu Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekipler bölgeye giderek merdivenli araç ile güvercini bulunduğu bölgeden aldı. Daha sonra itfaiye garajına götürülen güvercin ayağındaki ipten de kurtarıldı.

Ekipler güvercini daha sonra serbest bıraktı.