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Yalova'da ayaklarına ip dolanan güvercin böyle kurtarıldı

3. Sayfa Haberleri

Yalova'da ayaklarına ip dolanan güvercin böyle kurtarıldıYALOVA Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir apartmanın balkonunda ipe ayağı dolanan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı.

Yalova'da ayaklarına ip dolanan güvercin böyle kurtarıldı

YALOVA Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir apartmanın balkonunda ipe ayağı dolanan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Sahil Mahallesi Efe Sokak'taki bir binanın balkonunda bir güvercinin ipe takılarak asılı kaldığını fark eden vatandaşlar durumu Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekipler bölgeye giderek merdivenli araç ile güvercini bulunduğu bölgeden aldı. Daha sonra itfaiye garajına götürülen güvercin ayağındaki ipten de kurtarıldı.

Ekipler güvercini daha sonra serbest bıraktı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erhan Erdoğan - 3. Sayfa

Çiftlikköy İtfaiye Yalova 3. Sayfa Haberler

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