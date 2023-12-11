Van'da Gümrük Kaçağı Malzemeler Ele Geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonlarda, gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda sigara, cep telefonu, akaryakıt, elektronik sigara, puro, akıllı saat ve ilaç gibi suç unsurları ele geçirildi.

Van'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; 2 bin 258 paket sigara, 417 adet cep telefonu, 75,2 litre akaryakıt, 230 adet elektronik sigara, 48 adet elektronik sigara likiti, 228 adet puro, 2 adet akıllı saat, 700 adet ilaç (zayıflama hapı) ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 19 olay kapsamında 10 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN