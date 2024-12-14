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Usta oyuncu Salih Güney'den "jigolo" isyanı

Usta oyuncu Salih Güney'den
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Bir dönem yakışıklılığıyla Yeşilçam'a damga vuran Salih Güney, internet ansiklopedisi Wikipedia'ya isyan etti. Usta oyuncu, sitede doğum tarihinin yanlış yazıldığını ve kendisinden "jigolo" diye bahsedildiğini söyleyerek "Beni onere edeceğine ucuz şeyler peşinde" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülenen Salih Güney, internet ansiklopedisi Wikipedia'ya isyan etti. Güney "Doğum tarihim 1 Ocak 1945. Avukatımla nüfus kağıdımı Wikipedia'ya ilettim ancak hâlâ 1943 yazıyor" dedi.

"ONORE EDECEĞİNE UCUZ ŞEYLER PEŞİNDE"

Kendisi için "jigolo" tanımlaması yapılmasına da çok üzüldüğünü söyleyen usta oyuncu, "16 yaşındayken Amerikalı bir kadınla ilişkim olmuştu. Konservatuar talebesiydim, kadın bana bir şeyler aldı. Bir röportajımda anlatmıştım. Wikipedia benden jigolo diye bahsetmiş. Beni onore edeceğine ucuz şeyler peşinde" diye konuştu.

SALİH GÜNEY KİMDİR?

Salih Güney, 1 Ocak 1945 tarihinde Adana'da doğmuştur. Babası Çerkez kökenlidir. Babası İktisadi Devlet Teşekkülleri'nde devlet memuru olduğu için sık şehir değiştirmişler. Ortaokulu Bursa'da Mehmet Çelebi Ortaokulu'nda okumuş, diplomayı Orhan Gazi Ortaokulu'ndan almıştır. Tiyatro ve sinema oyuncusu Savaş Başar teyzesinin oğludur.

1959 yılında Ankara Devlet Konsevatuvarı Tiyatro Bölümüne girdi ve oradan mezun oldu. Konsevatuvarda Cüneyt Gökçer hocasıydı. İlk olarak 1960 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'nda Tarla Kuşu oyunuyla sahneye çıktı. Cüneyt Gökçer ve Haldun Dormen'den oyunculuğu öğrendi. 1972 yılında kapanışına kadar uzun yıllar Dormen Tiyatrosu'nda çalıştı. Kardeşi de Devlet Tiyatrosu oyuncusudur.

1965'te Memduh Ün'ün çektiği 'Yasak Sokaklar'la şöhret olduğunda 22 yaşındaydı. 1975 yılında askerliğini jandarma olarak yaptı. 1977 yılında çevirdiği filmlerinin yanında İtalya, Milano'ya kerevit ihraç ederek ticarete de el atmıştır.

Deniz Gökçer, Ahu Tuğba, Hülya Avşar, Müjde Ar, Sibel Can, Gülşen Bubikoğlu gibi sinema oyuncuları hemen hemen hepsi ilk filmlerini Salih Güney ile çekti.

Salih Güney, Fikret Hakan ile beraber 1969 yılında Türkiye'de çekilen Tony Curtis, Charles Bronson ve Michele Mercier'le Hollywood yapımı "You Can't Win Them All" filminde oynadı.

Salih Güney, 16 Ekim1972 tarihinde Ses Tiyatrosu'nun bulunduğu pasajdaki Papirus adlı gece kulübünde bir kavga sırasında aktör Kuzey Vargın'a kafa atınca; Kuzey Vargın da onu bıçaklamıştı. Kuzey Vargın, adam öldürmeye tam teşebbüsten tutuklu olarak yargılandı ve ceza aldı. Oyuncu Ahmet Mekin kavgayı güçlükle ayırdı.

Kuzey Vargın ile Salih Güney, 1960 başlarında isimlerini duyurmaya başlayan iki genç yıldız adayıydı. Yolları ilk olarak 1965 yapımı bir Feyzi Tuna filmi olan Yasak Sokaklar'da kesişmişti. Salih Güney bu filmde ilk kez başrol oynamış, Kuzey Vargın ise sinemaya ilk kez bu filmle adım atmıştı. İkilinin bu filme dair ilginç bir anısı da vardır.

Filmin çekimlerine ara verildiği bir gün, iki genç oyuncu yemeğe giderken Salih Güney, Kuzey Vargın'a yarış teklif eder. Salih Güney'de motosiklet, Kuzey Vargın'da üstü açık bir spor otomobil vardır. Yarış sırasında kaza geçiren Salih Güney'in iki kolu kırılır, kafatası çatlar. Bu nedenle film ancak 6 ayda tamamlanabilir.

1965 yılında Haldun Dormen'in yönetmenliğini yaptığı Bozuk Düzen adlı filmle sinemaya geçti. 100'ü aşkın sinema filmi ve dizide rol aldı. Bir dönem Amerika'da yaşadı ve turizm işiyle uğraştı. Bu arada Amerikalı biri ile evlendi. 1996 yılında Türkiye'ye döndü, İstanbul'a yerleşti. Daha sonra da 2,5 yıl Yalova'da yaşadı. 2010 yılında da Marmaris-İçmeler'deki yerini satarak, Bodrum-Gümüşlük'e yerleşti.

1976 yılından beri Amerika'da yaşayan Salih Güney; Amerika'dayken İngilizcesi yeterli olmadığı için Hollywood macerası kısa sürdü ama Gwc-Calıfornıa da Travel Consultand derslerine başladı ardında Türkiye'ye tur operatörlüğü yaptı. 4 yıl Türkiye'ye turist getirdi, antik bölgeleri tanıttı.

1975 yılında Halit Refiğ'in yönetmenliğinde çekilen Halit Ziya Uşaklıgil'in romanından uyarlanan "Aşk-ı Memnu" dizisinde Müjde Ar ile birlikte oynadı. Antalya Altın Portakal'da Yaşam Boyu Onur Ödülü aldı.

Salih Güney, müzecilik ve arkeolojiye özel ilgi duymakta ve çeşitli katkılarda bulunmaktadır. Yurt dışındaki bazı eserlerin Türkiye'ye getirilmesi yönünde kampanyalar düzenledi.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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