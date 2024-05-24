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Üsküdar'da Kahvehanede Silahlı Çatışma: 3 Ölü, 5 Yaralı

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Üsküdar'da barışmak için bir kahvehanede bir araya gelen iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Olayın yaşandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Üsküdar'da barışmak için bir kahvehanede bir araya gelen iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 5 kişi yaralanmıştı. Olayın yaşandığı anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Üsküdar Ünalan Mahallesi, Ayazma Caddesi üzerinde bulunan bir kıraathanede saat 19.45 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup barışmak üzere kahvehanede bir araya geldi. İki grup arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Yaşanılan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Olay anı kamerada

Silahlı çatışma anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, dükkan içerisinde çatışma çıkmasıyla birlikte korkudan kaçışan vatandaşlar, olayı gerçekleştiren şahıslardan bazılarının olay yerinden kaçması ve yaralanan bir şahsın araca bindirildiği görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Üsküdar 3.Sayfa Güncel Haberler

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