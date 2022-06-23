Üsküdar'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın ayrıntıları ortaya çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Üsküdar'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın ayrıntıları ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Üsküdar'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın ayrıntıları ortaya çıktı

İstanbul'un Üsküdar 1 kişinin öldürüldüğü silahlı kavganın ayrıntıları ortaya çıktı.

İstanbul'un Üsküdar 1 kişinin öldürüldüğü silahlı kavganın ayrıntıları ortaya çıktı.

Üsküdar'da dün sabah saatlerinde yaşanan olayda, bir dükkanın kiracısı olan Doğan T. isimli şahıs Cengiz Y. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Doğan T. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis tarafından yapılan araştırmalarda olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Cengiz Y. ile birlikte olaya karıştıkları tespit edilen A.T., Y.K., T.Ç., C.Z. ve A.B. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların yapılan sorgusunda olayın, iş yerinin asıl kiracısı olan Cengiz Y. ile iş yerini Cengiz Y.'den usulsüz bir şekilde kiralayan Doğan T. arasında meydana geldiği, tarafların aralarında alacak verecek meselesinden dolayı husumet olduğu öğrenildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden A.T., Y.K., T.Ç., C.Z. ve A.B. isimli şahıslar hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. C.Y. isimli şahıs ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul Üsküdar 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title