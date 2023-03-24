Tuzla'da mide botoksu yaptırdıktan sonra fenalaşan hastalar konuştu

İstanbul Tuzla'da ve İzmir'de bazı özel hastanelerde yapılan mide botoksu ameliyatının ardından bazı hastalar fenalaşırken, bir hasta dün hayatını kaybetti. Aynı operasyonu yaptırdıktan sonra sağlık sorunları yaşadığını belirten bir kadın hasta, "Bir arkadaşımızı kaybettik. Çok üzüldük, bu bize moral olarak sıkıntı oldu. 250 mağdur, ölümünü bekleyen insanlar gibiyiz şu anda" dedi.

Tuzla'da Özel Gisbir Hastanesinde farklı tarihlerde mide botoksu yaptıran bazı hastalarda çift görme, tansiyon yükselmesi ve mide bulantısı gibi semptomların görülmesi üzerine inceleme başlatıldı. Yapılan incelemede, mide botoksu yaptıran hastaların çoğunun İstanbul'da ve İzmir'de başka bir özel hastanede ameliyat oldukları, farklı il ve ilçelerde toplamda 31 kişinin aynı sorunları yaşadıkları belirlendi. 25 Şubat tarihinde ameliyat olan ve Tuzla'daki hastanede tedavi gören 46 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Aylar Korhanova, geçtiğimiz gün hastanede hayatını kaybetti. Türkmenistanlı kadının ölümünün ardından hastane yetkilisi doktorlar C.C.E. ve M.Ü. yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında 'taksirle öldürme' suçundan işlem başlatılan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

"Ölümünü bekleyen insanlar gibiyiz"

Mide botoksu yaptıran ve sağlık sorunları olduğunu söyleyen bir kadın hasta, "Bizler botoks mağdurları olarak bugün hastaneye gidemedik. Kalkamıyoruz ya da yürüyemiyoruz vesaire. Bir arkadaşımızı kaybettik bugün. Çok üzüldük, bu bize moral olarak sıkıntı oldu. 250 mağdur, ölümünü bekleyen insanlar gibiyiz şu anda. Bizim bir grubumuz var, grubumuzdaki konuşmalar da böyle. Ben bugün o hastanenin önüne gidip, o insanların acısına ortak olmayı istedim ama kalkamadığım için gidemedim. Lütfen bu işin peşini bırakmayın. İnsanlar çok mağdur oldu çünkü" dedi.

"Bize bunu yapanların cezalarını almalarını istiyoruz"

Başka bir hasta ise, "Ben 20 Şubat'ta mide botoksu oldum. Ben de botoks mağduruyum. Çok zor bir süreç geçirdik ve hala devam ediyor. Hala eskisi değil sağlığımız. Düzeleceğini umut ediyorum. Hala daha da kötü olan arkadaşlarımız var. En kötüsü de bir arkadaşımızı kaybettik bu botoks yüzünden. Bize bunu yapanların cezalarını almalarını istiyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL