Trabzon'da Telefon Dolandırıcılığı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir kişi telefonunu sattığı kişi tarafından sahte dekont ibraz edilerek 38 bin TL dolandırıldı.

Olay ilçesinin Söğütlü mahallesi Güzelbahçe Sokak'ta yaşandı. 24 yaşındaki Y.M. isimli kadın, D.Y. (23) isimli erkek ile cep telefonunu satmak için buluştu. 38 bin TL'ye anlaştığı D.Y.'den verdiği hesabına ödeme yapmasını isteyen Y.M., şüphelinin para transferinin yapıldığını gösteren bir dekontu göstermesi üzerine buna kanarak telefonunu teslim etti. D.Y.'nin yanından telefonu ile ayrılmasının ardından hesabına para gelmediğini gören Y.M. dolandırıldığını belirterek karakola başvurdu. Polis ekipleri dolandırıcı şahsın yakalanması için çalışma başlattı. - TRABZON