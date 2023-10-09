Tosya'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sulama kanalında bir erkek cesedi bulundu. Cesedin Ramazan Uyku'ya ait olduğu belirlendi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

İlçenin Karabey köyü Devrez Mahallesi'ndeki sulama kanalında vatandaşlar bir erkek cesedine rastladı.

Ceset, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cesedin Ramazan Uyku'ya (38) ait olduğu belirlendi. Olayla ile ilgili soruşturma başlatıldı.