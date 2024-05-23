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Tokatlı Uzman Çavuş Gökhan Serçeci, Beyin Tümörü Nedeniyle Hayatını Kaybetti

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Ankara'da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Tokatlı uzman çavuş Gökhan Serçeci, beynindeki tümör nedeniyle hayatını kaybetti. Cenazesi memleketi Tokat'a getirilecek.

Ankara'da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde beynindeki tümör nedeniyle tedavi gören Tokatlı uzman çavuş hayatını kaybetti.

Ankara'da bir süredir beynindeki tümör nedeniyle tedavi gören Tokatlı Uzman Çavuş Gökhan Serçeci, Gülhane Eğiyim ve Araştırma Hastanesinde (GATA) hayatını kaybetti. Serçeci'nin cenazesi, Ankara'da düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Tokat'a getirildi. Serçeci'nin cenazesinin yarın Zile ilçesi Karacaören köyünde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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