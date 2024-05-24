Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalar kapsamında, il merkezinde uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen 1 şüpheliden 13 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Şüpheli hakkında gerekli adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili olarak uyuşturucu maddeyi temin eden ve satışını yapan 2 şüphelinin ikametine ve işyerine yapılan operasyonda ise toplam 452 adet sentetik ecza hap ele geçirilerek 2 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan mevcutlu adli işlem başlatıldı. Tokat Adliyesine sevk edilen Onur A. ve Emre G. tutuklandı. - TOKAT