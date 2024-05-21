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TEM Otoyolu'nda Milli Eğitim Bakanı'nın makam aracı kaza yaptı

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TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in makam aracı, ciple çarpıştı. Bakan Yusuf Tekin'in araçta bulunmadığı kazada yaralanan olmadı.

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in makam aracı, ciple çarpıştı. Bakan Yusuf Tekin'in araçta bulunmadığı kazada yaralanan olmadı.

Kaza, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in makam aracı olduğu öğrenilen 06 DF 4802 plakalı otomobil ile aynı istikamette giden C.A. yönetimindeki 34 HEN 865 plakalı cip çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil bariyerlere savrulurken, cip yolun sağ şeridine savruldu. Meydana gelen kazada yaralanan olmadı. Kaza 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Sol ve sağ şeridin kazaya karışan araçlar nedeniyle kapalı olduğu yolda trafik akışı orta şeritten sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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